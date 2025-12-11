La prima pagina di QS: "Crescendo Juve. Mago Mou, strada in salita per Conte"

"Crescendo Juve, Euro rilancio". È questo il titolo di apertura proposto oggi sulla prima pagina di QS. Il quotidiano si concentra sul 2-0 bianconero in Champions League contro il Pafos: "Champions, Mckennie-David: 2-0 al Pafos. Spalletti a 9 punti".

Di spalla di parla anche del Napoli, reduce dalla sconfitta di Lisbona contro il Benfica: "Mago Mou, ora per Conte la strada si fa in salita". Nel taglio basso spazio al Bologna, oggi impegnato contro il Celta Vigo in Europa League: "Bologna, la notte per sognare ancora in grande". Il taglio alto è invece dedicato all'Inter e ai deludenti risultati contro le grandi: "Lampi e cali, Chivu cerca un'altra Inter contro le grandi".

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo sul Pafos: "A fine primo tempo ho provato a far capire il nuovo modo di stare in campo nel secondo tempo. Poi abbiamo parlato delle situazioni che abbiamo vissuto, perchè ci sono state interpretazioni che sono state difficile da capire, perchè posso capire quando hanno la palla gli avversari, però quando abbiamo noi la palla dobbiamo comandare e indirizzare la partita. Poi anche in situazioni semplici si vede che è un momento particolare. Magari questa vittoria ci aiuterà, però nel primo tempo abbiamo fatto fatica e creato poco. Noi dovevamo avere più equilibrio e creare qualche problema in più".