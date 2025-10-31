PSG preoccupato per Doue, L. Enrique non rischierà: potrebbe rivedersi solo a gennaio

La lesione alla coscia destra di Désiré Doué, miglior giocatore dell’ultima finale di Champions League, preoccupa il Paris Saint-Germain. L’attaccante francese si è infortunato durante la trasferta a Lorient, crollando improvvisamente sul terreno di gioco e uscendo dallo stadio con le stampelle. Secondo le ultime informazioni, non dovrebbe tornare a disposizione prima del 2026.

Il comunicato del club è stato chiaro: "Infortunato durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué soffre di una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo aggiornamento sarà fornito dopo la pausa internazionale". Un duro colpo non solo per Luis Enrique, ma anche per la nazionale francese, considerando che Doué aveva appena recuperato da un infortunio al polpaccio subito con i Bleus. Finora, in questa stagione, aveva realizzato 3 gol e 3 assist in 8 presenze tra campionato e coppe.

La buona notizia è che non sarà necessario l’intervento chirurgico. Come Ousmane Dembélé nelle settimane scorse, Doué seguirà un percorso di riabilitazione presso Aspetar, clinica specializzata di Doha. Nonostante l’assenza del giocatore, il PSG non ricorrerà a un mercato di riparazione a gennaio. Secondo Le Parisien, Enrique continuerà a contare sui suoi elementi disponibili, tra cui Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye e Quentin Ndjantou, ritenuti sufficienti per affrontare la seconda parte della stagione. Eventuali rinforzi, quindi, non saranno legati alla mancanza di Doué.