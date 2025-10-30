L'infortunio di Doue sembra meno grave del previsto. C'è il comunicato del PSG

Sembra meno grave del previsto l'infortunio accorso a Desiré Doué del Paris Saint-Germain. L'attaccante si è fatto male nel corso dell'ultima partita contro il Lorient, destando molte preoccupazioni. Nel corso della partita Il giocatore era scattato sulla sinistra tentando un cross, rimpallato dalla difesa. Ad azione conclusasi era poi accasciato al suolo, non riuscendo a trattenere le lacrime, per un problema alla coscia. Doué era stato immediatamente soccorso dai sanitari ed ha lasciato il campo tre minuti dopo con l'ausilio della barella, essendo impossibilitato a uscire sulle proprie gambe. In questi minuti il Paris Saint-Germain ha diramato un comunicato sulle sue condizioni, che pubblichiamo integralmente:

Infortunatosi durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué soffre di una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo punto verrà fatto dopo la sosta per le nazionali.

Al termine della gara, Luis Enrique aveva nascosto la preoccupazione: "Doué? Non lo so, non sono un dottore, ma non è una buona notizia. Non ho visto bene l’azione, era dall’altra parte del campo".

Doué era tornato da poco dopo un mese di assenza per un infortunio al polpaccio rimediato con la nazionale a settembre, subisce così un nuovo pesante contraccolpo. Dopo essere rientrato con quattro presenze e una doppietta contro il Bayer Leverkusen.