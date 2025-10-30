Inter, domani l'autopsia all'anziano investito da Josep Martinez. Marotta chiama la famiglia

Arrivano alcune novità riguardo il tragico fatto accaduto a Fenegrò nella giornata di martedì 29 ottobre, quando un uomo di 81anni ha perso la vita travolto da un auto guidata dal secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri il giocatore si è allenato: una scelta fatta in totale autonomia, nonostante l'Inter lo avesse congedato fino alla prossima settimana. Il tutto dopo aver riabbracciato i compagni di squadra. Secondo il quotidiano il giocatore è sostenuto dallo staff psicologico del club. Poco prima della sfida poi vinta contro la Fiorentina, il presidente Giuseppe Marotta ha parlato con Lucio Saibene, il figlio dell’anziano deceduto, per esprimere la vicinanza del club.

Domani l'autopsia

Il sostituto procuratore di Como che segue la vicenda, Giulia Ometto, ha ufficialmente disposto l’autopsia sul corpo di Paolo Saibene, l’anziano morto nell'incidente di Fenegrò. L’esame si terrà domani nell’Unità Operativa di Medicina Legale. Da parte sua l'Inter nominerà un medico consulente di parte che potrà partecipare.

Come circolato, non è da escludere l’ipotesi che l’anziano, invalido con problemi di deambulazione, abbia avuto un malore che potrebbe avergli fatto perdere il controllo della carrozzina elettrica. Secondo quanto riferito da Martinez stesso l'81enne si sarebbe inserito colpo in un tratto di strada con limiti di velocità a 90 all’ora. Versione confermata anche da un paio di testimoni a bordo della macchina dietro a quella di Martinez.