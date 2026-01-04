L'Inter dilaga e trova il tris con Thuram al 74': Bologna sotto 3-0 a San Siro
TUTTO mercato WEB
L'Inter triplica le marcature grazie a Marcus Thuram al 74'. È un dominio totale da parte dei nerazzurri, che ipotecano la gara con la rete del francese, arrivata in seguito a un corner battuto da destra da Dimarco, che viene impattato di spalla dall'ex 'Gladbach. Bologna sotto 3-0.
Altre notizie Serie A
Stramaccioni sull'Inter: "Il miglior Lautaro di sempre, Zielinski nuovo acquisto. Livello altissimo"
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Stramaccioni sull'Inter: "Il miglior Lautaro di sempre, Zielinski nuovo acquisto. Livello altissimo"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia