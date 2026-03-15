Milan, Allegri: "Bisogna essere realisti: ci metti tanto per costruire, ma poco per distruggere"

Al termine della sfida persa 1-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della sua squadra intervenendo ai microfoni di Milan TV. Il tecnico rossonero ha commentato l’andamento della partita e la sconfitta che complica la rincorsa al vertice della classifica. Queste le sue dichiarazioni:

Su cosa non ha funzionato: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, sbagliato molto tecnicamente e ci siamo esposti a tanti contropiedi. Nel secondo tempo stiamo stati buoni ma non siamo riusciti a fare gol".

Sulla possibilità di cambiare modulo: "Questo non lo so. In questo momento, come sempre, non è una questione di modulo ma di ritornare da martedì a lavorare bene su quella che è la partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra in una stagione. La cosa su cui bisogna essere realisti è che ci metti tanto per costruire, ma poco per distruggere: dobbiamo stare concentrati sul Torino".

Sul gol subito: "La spiegazione è molto semplice: già dopo due minuti c'è stata una palla pericolosa sopra, eravamo troppo sopra la linea della palla con fretta e frenesia concedendoci a loro. Loro nel primo tempo erano più freschi e lucidi, nel secondo meno ma non siamo riusciti a fare gol".