Monza, Bianco: “Tre parole per questa partita? Personalità, coraggio e un pizzico di follia”

Un Monza al limite della perfezione espugna il Ferraris, travolgendo la Sampdoria in una cornice di pubblico straordinaria. La vittoria brianzola porta le firme di Cutrone, Caso e Petagna, terminali di una manovra offensiva tanto cinica quanto spietata. Il passivo avrebbe potuto essere persino più rotondo, se non fosse stato per i due legni colpiti da un ispiratissimo Colpani, che hanno negato ai biancorossi un bottino ancora più ampio. La squadra di Bianco ha offerto una prova di forza totale: solida e organizzata in fase difensiva, la compagine brianzola non ha concesso respiro alle iniziative doriane, confermandosi una vera corazzata capace di abbinare qualità tecnica e pragmatismo.

Queste le parole dell’allenatore Paolo Bianco ai microfoni di MonzaNews: “ Tre parole per questa partita? Personalità, coraggio e un pizzico di follia. Che non guasta mai. Cercavo queste caratteristiche, ci serviva velocità, per questo ho scelto questa formazione. Questa squadra ha fatto tante partite di altissimo livello. Oggi è l’ennesima vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo. Importante portare a casa la vittoria stasera, ci consente di preparare la prossima sfida al meglio. Su questo campo il Frosinone ed il Venezia hanno pareggiato, questa era la miglior Sampdoria della stagione, abbiamo legittimato la gara e non era facile fare bottino intero qui.”

Ha proseguito poi così il tecnico: “Era la prima di quattro finali e non è facile giocare per primi. Partita più bella ed importante per il momento della stagione. Senza elencarle sono 21 vittorie in stagione, la difesa è quella meno battuta. Cambi? Un incontro con posta in palio altissima. Colpani non giocava da parecchio per 90 minuti interi. Ho scelto di togliere Lucchesi a metà primo tempo perché ammonito, mi spiace ma non volevo correre rischi. Delli Carri invece stava male, speriamo niente di serio, alla fine anche Birindelli era ko. Cutrone ha chiesto lui di uscire, ha dato tutto, a volte corre troppo. Sono contento di Andrea Petagna e per quello che è diventato, ha fatto tutto da solo; e sono contento che l'abbia raccontato a tutti, anche attraverso una bella intervista a Monza-News”