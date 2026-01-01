L'Inter ara il campo del Sassuolo, Chiellini parla del futuro di Spalletti: le top news delle 18

L’Inter passa come un trattore sul campo del Sassuolo. I nerazzurri si impongono al Mapei Stadium con il risultato di 5-0, portandosi a +8 sul Milan (che in questo turno gioca, la gara con il Como è rinviata al 18 febbraio) e +9 sul Milan. Tanta soddisfazione per Lautaro Martinez, che aggancia Boninsegna a quota 171 gol nella storia dei marcatori nerazzurri: “Mi vengono i brividi. Ricordo la mia infanzia, i primi passi, mio padre che mi portava a calcio, raggiungere questo obiettivo in una squadra come l'Inter è un traguardo importantissimo per me”.

Sorride meno la formazione neroverdi, schiacciata dai tre assist di Federico Dimarco. Ma Fabio Grosso guarda comunque al lato positivo: "Un primo tempo di altissimo livello, con anche troppo coraggio forse. Le occasioni che abbiamo concesso sono nate perché non abbiamo avuto un briciolo in più di lucidità, dobbiamo essere bravi a capire le tempistiche in cui tentare certe cose e quando invece aspettare. Ad inizio secondo tempo ci sono le cose da migliorare, siamo usciti dalla partita con due situazioni da fermo dove di solito siamo molto bravi".

In campo, intanto, c’è la Juventus di Luciano Spalletti. Nel prepartita con la Lazio, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, ha parlato così del contratto dell’allenatore, in scadenza a fine stagione: "Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è stato importante".

Nel pomeriggio, era stato il Lecce a imporsi in casa sull’Udinese, un 2-1 che aumenta le speranze di salvezza dei salentini. Particolarmente polemico, sul fronte opposto, il tecnico tedesco Kosta Runjaic: “Oggi il campo era di un livello davvero basso, non all’altezza della Serie A. Infine, in casa Milan è iniziata la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di riposo: a parte Pulisic e Saelemaekers.