Playoff Europa League, i parziali: Guendouzi e Fenerbahce horror, Celta ok. Genk avanti
Sono terminati poco fa i primi tempi delle partite disposte alle 18:45 in Europa League, match validi per l'andata dei playoff della competizione. Mentre il Bologna conduce i giochi in casa del Brann nel segno del Toto Castro, la Dinamo Zagabria accorcia allo scadere della prima frazione con Beljo ma è ancora sotto 1-2. Grande prova finora degli spagnoli del Celta Vigo lontano da casa, 2-0 al PAOK. Sorpresa invece in Turchia, Guendouzi e il resto del Fenerbahce si lasciano beffare da Murillo e Igor Jesus, costretti a ribaltare la situazione nel secondo tempo.
I parziali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-2: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-2: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N)
PAOK - Celta Vigo 0-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C)
Le partite delle 21:00
Celtic - Stoccarda
Lilla - Stella Rossa
Ludogorets - Ferencváros
Panathinaikos - Viktoria Plzen