L’Inter ha un motivo in più per vincere il derby: aggiornare il calendario, domani compie gli anni

Il 22 aprile 2024 l'Inter alle 22:43, battendo 1-2 il Milan in un San Siro formalmente rossonero (come oggi), diventava campione d’Italia per la ventesima volta. La seconda stella nerazzurra, vinta in faccia agli avversari cittadini: anche se in Viale della Liberazione non hanno mai calcato troppo la mano su questa circostanza, è una cosa che qualsiasi tifoso interista ricorda con una certa soddisfazione. E proprio il calendario suggerisce un motivo in più per battere il Milan nel derby di questa sera.

Domani compie gli anni. L’Inter, fondata il 9 marzo 1908 da un gruppo di quarantaquattro dissidenti del Milan, spegnerà nelle prossime ore 118 candeline. Una ricorrenza celebrata dal club nei giorni scorsi, in avvicinamento al derby, e che darebbe un sapore molto diverso a un’eventuale vittoria.

In caso di successo, infatti, sarebbe in un certo senso da aggiornare il calendario nerazzurro. È vero che, a differenza di aprile 2024, anche battere il Milan di Massimiliano Allegri non darebbe a Cristian Chivu alcuna certezza aritmetica di vincere lo scudetto. Con tredici punti di vantaggio sul secondo posto, e dieci giornate alla fine del campionato, queste ultime diventerebbe però una marcia trionfale verso l’inevitabile. E proprio il derby ne rappresenterebbe il punto più alto.