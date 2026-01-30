Liverpool a caccia di rinforzi a destra: occhi su Denzel Dumfries dell'Inter

Denzel Dumfries nel mirino del Liverpool dopo l'infortunio di Frimpong: il laterale olandese dell'Inter è finito tra gli obiettivi dei Reds, che in questi ultimi giorni di mercato sono chiamati a rispondere sul mercato a quanto accaduto al terzino ex Leverkusen, fa sapere Sky Sport, e avrebbero rivolto i propri occhi su Milano.

Denzel Dumfries ha collezionato con l'Inter, dal suo arrivo nell'agosto 2021, un totale di 194 presenze e 25 gol in tutte le competizioni. Suddividendo per stagioni: nella 2021-22 ha disputato 45 partite segnando 5 gol (33 in Serie A con 5 reti, più Coppa Italia, Champions League e Supercoppa); nella 2022-23 51 presenze e 2 gol; nella 2023-24 36 apparizioni e 4 gol, contribuendo al titolo di Serie A; nella 2024-25 una stagione da protagonista con 47 presenze e 11 gol (inclusi 7 in campionato, 2 in Champions e 2 in Supercoppa); e nella 2025-26 (fino a novembre) 15 presenze e 3 gol.

Numeri che evidenziano il suo ruolo chiave come terzino destro offensivo, con un contributo costante in fase realizzativa e assist, rendendolo uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra in campionato e in Europa. Un brutto infortunio ha fermato le statistiche a fine novembre, cioè da quando il miglior terzino dello scorso campionato non scende in campo.