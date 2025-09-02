L'Inter sul gong cambia in difesa: Pavard saluta e Ausilio tira fuori dal cappello Akanji

Colpo di scena nelle ultime ore di mercato dell’Inter: Benjamin Pavard lascia Milano, mentre Manuel Akanji arriva dal Manchester City per rinforzare la difesa. Una mossa che, più che una reazione alla sconfitta contro l’Udinese, sembra il frutto di una strategia già impostata nei giorni precedenti, con voci sull’interesse dell’OM per il francese che circolavano da tempo. E la panchina di Pavard nell’ultima gara, unita alle sue condizioni fisiche altalenanti, hanno fatto il resto.

L’uscita del campione del mondo ha sbloccato l’ingaggio dello svizzero, che arriva in Italia con la formula del prestito a 1 milione e diritto di riscatto a 15. Il riscatto diventerà obbligo in caso di scudetto e almeno il 50% di presenze. Akanji, che ha già svolto le visite mediche, sarà a disposizione dopo gli impegni con la nazionale e punta all’esordio contro la Juventus.

Pavard, ceduto al Marsiglia con la stessa formula (prestito da 2,5 milioni e riscatto a 15), lascia l’Inter dopo una stagione deludente. Nonostante il valore del giocatore, tra infortuni e rendimento incostante, il club nerazzurro ha scelto di cambiare e ha ritenuto che Akanji, trentenne ma ancora atletico e affidabile, possa portare esperienza e duttilità, qualità ritenute fondamentali per il reparto arretrato di Chivu. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.