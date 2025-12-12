Montervino: "Napoli, Lucca non è un menefreghista. Il suo problema è di natura tecnica"

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra, anche in vista del mercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni:

"Lucca, mi dicono, è un ragazzo molto sicuro di sé e quando scende in campo forse pensa di risolvere la partita in qualche modo. Il suo atteggiamento non è da menefreghista, è solo una percezione, magari è vagamente presuntuoso. Per me il suo problema è di natura tecnica, è in difficoltà perché ha poco spazio. Ora che torna Lukaku ne avrà ancora di meno. Il fatto che sia costato 35 milioni aumenta le aspettative nei suoi confronti, in ogni caso è un attaccante che deve dare di più, ma è nelle sue corde, può fare meglio.

Vergara a Udine? In un centrocampo a tre lo vedo molto bene. È un intermedio offensivo con qualità importanti. La coppia McTominay-Elmas? È un ottimo tandem: uno ha grande struttura, l’altro più rapido con i piedi. Sono assortiti bene, manca loro la saggezza tattica di leggere il gioco come ha invece Lobotka, ma hanno qualità. A Udine qualche minuto in più a qualcun altro potrebbe essere concesso, proprio per evitare di andare incontro a difficoltà atletiche della squadra come accaduto a Lisbona".