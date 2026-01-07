TMW Mario Balotelli torna a giocare: ha firmato con l'Al-Ittifaq, i dettagli del contratto

Mario Balotelli torna in campo, ma non lo farà in Italia. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti l'ex attaccante di Inter, Milan e Genoa - fra le altre - ha firmato un contratto con il club dell'Al-Ittifaq FC, club di Dubai di proprietà italiana (il presidente è Pietro Laterza, patron del Chievo).

L'attaccante si è legato al club con un contratto di due anni e mezzo. Il 10 gennaio è prevista la sua presentazione a Dubai. Super Mario riparte dunque dall'estero a 35 anni (ne compirà 36 ad agosto). Ricordiamo che è svincolato dal termine della sua avventura al Genoa, terminata ufficialmente lo scorso luglio.

Nonostante la sua voglia di dimostrare di poter fare ancora la differenza in Serie A italiana, la parentesi al Grifone non è andata certo come poteva aspettarsi. Appena 6 le presenze in maglia rossoblu, con zero reti e un feeling mai scattato con l'ex allenatore Patrick Vieira (oltre ad un infortunio alla mano nella seconda parte di annata). Mai partito titolare, il centravanti italiano è sceso in campo l'ultima volta il 21 dicembre 2024, nella gara giocata contro il Napoli.