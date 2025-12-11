La cantante e tifosa della Roma Noemi: "Gasp sta spaccando. Dybala il mio preferito"

Intervistata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cantante e tifosa della Roma Noemi ha parlato dei giallorossi: "In maniera molto cauta, perché sono scaramantica, posso ritenermi soddisfatta. Al netto di qualche piccolo incidente di percorso, per me Gasperini sta spaccando. Erano tutti molto diffidenti, a me invece è piaciuto subito. Anche perché dietro alla sua scelta c’è di sicuro lo zampino del grande Claudio Ranieri, una persona incredibile e un allenatore straordinario. Il Gasp è molto figo, non solo per il livello di gioco che si vede in campo, ma anche sotto il profilo psicologico: mi sembra che abbia lo stesso balsamo mentale di Ranieri, questi ragazzi sono rinvigoriti, quindi speriamo bene...".

Per quanto riguarda il suo giocatore preferito, non ci sono dubbi: è Paulo Dybala. "E' fortissimo - ha proseguito Noemi - ma io ho una grandissima stima per Stephan El Shaarawy: mi piace la sua storia, così tortuosa, fatta di cadute e rivincite, ogni volta che entra in campo dimostra quanto sia forte. E altruista.

La mia canzone utilizzata dai tifosi di PSG e Napoli? È una cosa che mi rende particolarmente felice e orgogliosa, io mi sento molto da stadio e quando l’ho sentita per la prima volta ho volato! Ha anche portato fortuna, il Napoli ha vinto due scudetti, il Psg praticamente tutto... Magari anche la Roma potrebbe approfittarne, di canzoni ne ho tante!".