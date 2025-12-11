Live TMW Torino, è tornato Petrachi: il nuovo ds granata si presenta

12.15 - Dopo sei anni, Gianluca Petrachi è tornato al Torino. Il nuovo direttore sportivo prende il posto dell'esonerato Davide Vagnati e siede nuovamente dietro alla scrivania granata come accaduto dal 2009 al 2019. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, Petrachi si presenterà alla stampa e ai media presenti con al suo fianco il presidente Urbano Cairo. L'inizio della conferenza è previsto alle 12.30, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.