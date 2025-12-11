Lega B, martedì 16 assemblea. Subito dopo la presentazione dell'album Panini
È stata indetta per martedì 16 dicembre presso gli uffici di Via Rosellini una Assemblea di Lega B. Al termine dell'incontro fra le 20 società del campionato cadetto si terrà la consueta conferenza stampa del presidente Paolo Bedin, ma non solo.
Subito dopo, infatti, verrà presentata la prima collezione Panini calciatori interamente dedicata alla Serie BKT.
Presenti Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini, il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e alcune legend e giocatori in attività del campionato.
