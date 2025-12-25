La classifica vale un (importante) investimento: cosa serve alla Roma nel mercato di gennaio

L'ottima classifica della Roma potrebbe spingere la famiglia Friedkin ad un investimento importante anche nel mercato di gennaio. Anche perché la Federazione non ha messo paletti di sorta, come successo ad altri club, e così il ds Massara avrà libertà di movimento nella sessione invernale di calciomercato.

Da tempo è chiara una cosa: a questa Roma, per il credo di Gasperini, manca una prima punta. Un attaccante con qualità diverse da quelle di Dovbyk e Ferguson, due che in questa prima ottima parte di stagione non hanno convinto. E allora ecco che il nome di Joshua Zirkzee è più caldo che mai, in questi giorni di fine 2025. E' lui il grande e principale obiettivo della Roma, con l'ex Bologna e Parma che ha già dato il proprio benestare all'operazione anche se serve ancora trovare la quadra col Manchester United, club comunque non ancora convinto al 100% di lasciar partire il giocatore a metà stagione.

Un'alternativa valida può essere Giacomo Raspadori: l'impatto all'Atletico Madrid dell'ex Napoli è stato buono ma la poca continuità lo sta facendo riflettere. E quindi guardarsi intorno. Nel caso in cui la Roma dovesse affondare il colpo, non è da escludere che lo stesso Raspadori, un po' come Zirkzee, possa chiedere di ascoltare la proposta al club spagnolo. Chiusura col difensore: a Gasperini non dispiacerebbe un'aggiunta nella retroguardia, col nome di Axel Disasi del Chelsea che continua a circolare accanto al nome della Roma.