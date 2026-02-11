Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Rudy Matondo: il Paris FC pensa al futuro con questo 2008

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Il Paris FC punta forte sulle qualità di Rudy Matondo per il futuro: nato il 13 marzo 2008 a Évry-Courcouronnes, Matondo è un centrocampista centrale destro di piede, alto circa 1,80 m, che gioca prevalentemente come centrocampista o mezzala in un centrocampo a tre o a quattro. Fisicamente solido e atletico per la sua età, si distingue per un baricentro basso che gli conferisce equilibrio e agilità nei cambi di direzione, combinati a una buona accelerazione e resistenza che gli permettono di coprire ampie zone di campo. Tecnicamente raffinato, eccelle nel controllo di palla sotto pressione, con un primo tocco preciso e pulito, dribbling stretto e capacità di proteggere il pallone grazie alla forza nel corpo a corpo. Il salto nel professionismo, è avvenuto a soli 17 anni: ha già debuttato in Ligue 1 durante la stagione 2024/2025 e quest’anno ha già collezionato 16 presenze, dimostrando notevole maturità, visione di gioco e tecnica raffinata.

Dotato di intelligenza tattica, posiziona bene tra le linee, recupera palloni con aggressività e contribuisce al pressing alto, rendendolo un profilo box-to-box moderno con potenziale da regista o interditore. Tra i punti di forza spiccano la compostezza nei momenti di alta intensità, la capacità di vincere duelli individuali e un buon senso dello spazio che gli permette di creare superiorità numerica; è anche efficace nei contrasti e nel recuperare possesso senza commettere troppi falli.

Nome: Rudy Matondo

Nato il: 13 marzo 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista box to box

Squadra: Al Hilal

Assomiglia a: Paul Pogba

