"Coppa Italia, Lazio a Bologna. Malen riaccende la Roma". Il Messaggero in apertura
Il quadro delle semifinali di Coppa Italia inizia a definirsi. Da una parte del tabellone il Como (che ieri sera ha eliminato il Napoli a calci di rigore) se la vedrà con l'Inter (che la scorsa settimana aveva superato il Torino), mentre dell'altra l'Atalanta (che ha fatto fuori la Juventus) stasera conoscerà la rivale che uscirà fuori dallo scontro del Dall'Ara tra il Bologna campione in carica e la Lazio: "Quarti di Coppa Italia, Lazio a Bologna con Isaksen asso da trasferta" scrive oggi Il Messaggero in un box lanciato oggi nel taglio alto della prima pagina.
L'altro argomento sportivo trattato dal quotidiano romano riguarda la Roma e Donyell Malen, arrivato a gennaio dall'Aston Villa e assoluto trascinatore della squadra di Gasperini, come testimonia la doppietta rifilata al Cagliari nell'ultimi turno di campionato: "Corsa Champions, Malen riaccende il sogno Roma: 'Sembra Vialli'", il titolo scelto.
