Crollo Napoli, Giaccherini: "Il motto di Conte è: testa, cuore e gambe. Questo ko gli farà male"

Crollo senza reazione da parte di un Napoli forse mai così spento sotto la guida di Antonio Conte. L'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha parlato, dagli studi di Dazn, del peso che avrà sul morale della squadra azzurra e dello stesso tecnico: "Motto di Conte è testa, cuore, gambe. Testa: approccio sbagliato, tantissimi errori. Cuore? Il Napoli ci ha abituati ad andare sotto e poi reagire o ribaltare, anche all'ultimo minuto. Le gambe sono una conseguenza. Sicuramente è una sconfitta che farà male a Conte", le sue parole.