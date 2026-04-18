Roma-Atalanta, Palladino: "Non pensiamo alla Coppa Italia". E spiega la scelta sull'attacco

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Ecco le sue parole:

Atalanta distratta dalla Coppa Italia?

"Siamo concentratissimi per la partita di stasera, possiamo riaprire i giochi per l'Europa. Possiamo avvicinarci alla Roma qualora dovesse andare bene. Per noi è un percorso che parte da 5 mesi e ogni volta che facciamo un passo falso sembra che ci crolla il mondo addosso. Ma non molleremo fino alla fine, abbiamo fatto una grande rimonta e stasera c'è l'occasione giusta. Ci giocheremo una bella partita non pensando a quella di mercoledì".

Sulla volata per l'Europa

"Questo lavoro è fatto di pressione, noi lo vogliamo e queste sono le partite belle da giocare. Oggi abbiamo grande motivazione per confrontarci contro una squadra forte nel loro stadio e sappiamo che sarà una bella partita, che si gioca a viso aperto. Chi vince più duelli individuali avrà più possibilità di vincere. Abbiamo preparato bene la partita".

Su Krstovic preferito a Scamacca

"Ho a disposizione una rosa di grandi giocatori, elementi forti in tutti i ruoli. L'avvicendamento davanti è dato dalle caratteristiche che mi servono in determinate partite. Oggi mi serviva un giocatore che attaccasse la profondità, Gianluca ha invece caratteristiche diverse".