Roma, El Shaarawy: "Partita fondamentale per la nostra classifica, il gol mi manca"

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Ci arriviamo preparati e motivati vedendo i risultati che ci sono stati ieri, possiamo superare il Como e agganciare la Juve, è una partita fondamentale per la classifica ma anche per la testa e la fiducia".

Quanto timanca il gol?

"Pesa, perché comunque sono un attaccante, quest'anno il minutaggio è stato inferiore e a volte ho fatto il quinto, questo ha influito però è qualcosa che mi manca. Oggi però l'importante è fare il massimo per ottenere la vittoria".