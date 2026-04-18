Cesena, Cole: "Siamo mancati a livello realizzativo. Dobbiamo continuare a lavorare duro"

Nel post partita di Palermo-Cesena Ashley Cole ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero riprese dai colleghi di Pianeta Serie B.

Sulle condizioni di Klinsmann

“Klinsmman dovrà svolgere degli accertamenti in ospedale. Continueremo a monitorare la situazione”.

Sulla sconfitta

"Stiamo lavorando duro, abbiamo avuto delle chance per segnare. Siamo mancati a livello realizzativo per portare il match dalla nostra parte. I ragazzi a fine partita erano molto arrabbiati, si chiedevano come sia arrivata una sconfitta, senza riuscire a fare gol ancora una volta. Dobbiamo continuare a lavorare duro per raggiungere qualche obiettivo importante. Vogliamo provare a cambiare la mentalità del Cesena".