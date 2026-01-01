TMW Napoli, ora devi guardarti alle spalle. Rischi di essere risucchiato nella corsa Champions

Con la sconfitta contro la Lazio, il Napoli può dire praticamente addio allo scudetto. Per il tricolore dell'Inter ormai non è più una questione di "se", bensì di "quando". E potrebbe arrivare già il prossimo weekend, nel caso i partenopei dovessero steccare anche nell'anticipo del venerdì contro la Cremonese, al "Maradona".

I partenopei devono preoccuparsi, semmai, di qualificarsi alla prossima Champions League. E non è più così scontato, soprattutto se la Roma dovesse battere questa sera l'Atalanta. Se il Como ha perso due partite consecutive, la Juve sta correndo e occhio anche ai giallorossi che potrebbero regalarci un finale thrilling. Una bagarre che già da un paio di settimane ha coinvolto il Milan, che ha avvertito questa pressione nell'ultima partita contro l'Udinese.

Il vantaggio degli uomini di Conte è che il destino Champions è nelle proprie mani. Ma vediamo nel dettaglio i prossimi impegni:

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

