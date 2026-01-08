Guendouzi è solo il terzo affare tra Fenerbahce e Lazio. Il secondo è un clamoroso flop

Mateo Guendouzi quest'oggi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Fenerbahce. Dopo aver disputato nella serata di ieri la sua ultima partita con la casacca della Lazio, il centrocampista francese quest'oggi è atteso alle 13.30 in Turchia per iniziare la sua nuova avventura. L'affare da 27 milioni di euro più due di bonus diventerà il più oneroso della società di Istanbul, batterà nuovamente il record di spesa del Fener dopo l'acquisto di Kerem Aktürkoğlu per 22.5 milioni definito lo scorso primo settembre.

Guendouzi è solo il secondo calciatore della storia che si trasferisce dalla Lazio al Fenerbahce. Per trovare il primo bisogna trovare indietro di ben 59 anni. Erano altri tempi, era un altro calcio. Era il 1967 e Can Bartu decise di tornare a casa dopo anni trascorsi in Italia tra Fiorentina, Venezia e Lazio. Il club biancoceleste dopo tre stagioni e una cinquantina di presenze salutò uno dei calciatori più importanti e originali della storia del calcio turco permettendogli così di concludere la sua carriera nel club in cui era cresciuto. Una società che al pari della nazionale turca ha rappresentato tanto da cestista quanto da calciatore. Altri tempi, appunto. Tempi in cui il Sivori del Bosforo scriveva a suon di giocate eleganti una personalissima storia che negli ultimi anni in Turchia s'è trasformata in leggenda con tanto di statua a lui dedicata allo Yoğurtçu Park di Istanbul.

L'altra operazione definitiva dalle due società nel corso della loro storia è invece decisamente più recente e si tratta di un clamoroso flop. Uno dei più grandi errori dell'era Igli Tare. Nel settembre 2020 la Lazio annunciò l'acquisto dal Fenerbahce del centravanti kosovaro Vedat Muriqi, una operazione da una ventina di milioni di euro. In un anno e mezzo nella Capitale il calciatore classe '94 ha realizzato solo due gol in 49 presenze. Poco, troppo poco. E allora nel gennaio 2022 ecco il suo trasferimento al Maiorca, società spagnola in cui Muriqi gioca ancora adesso con risultati decisamente diversi.