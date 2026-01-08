Guendouzi saluta la Lazio: "Spero vincerete trofei, meritate di più di questa stagione"

Matteo Guendouzi ha appena lasciato Roma per unirsi al Fenerbahce, che acquisterà il centrocampista francese a titolo definitivo dalla Lazio per 27 milioni di euro più bonus al superamento delle visite mediche.

Ai canali ufficiali della Lazio, ecco arrivare il messaggio d'addio di Guendouzi: "Volevo farvi un saluto, ciao a tutti i tifosi della Lazio. Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi, di tutto l'amore che mi avete dato sin dal primo giorno in aeroporto. Me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Siete davvero un popolo straordinario e meritate solo felicità, tutte le più belle cose del mondo".

Prosegue e conclude così Guendouzi: "Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché è un club che merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Questo è sicuro. E di certo voi meritate qualcosa di grande. In ogni caso, siete davvero nel mio cuore. Ci sono persone che mi hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli difficili. Non sempre è stato facile, ma di sicuro sono sempre stato sincero e ho cercato di fare del mio meglio. Mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E resterete davvero per sempre impressi nel mio cuore".