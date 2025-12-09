La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista
La Costa d'Avorio ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa che inizierà fra poche settimane. Presenti tre giocatori della nostra Serie A: Evan Ndicka della Roma, Odilon Kossounou dell'Atalanta e Vakoun Bayo dell'Udinese.
Fra i giocatori "risparmiati" invece figurano Maxwell Cornet del Genoa, Hassane Kamara dell'Udinese, Christian Kouame della Fiorentina, Kouassi e N'Dri del Lecce, Akpa-Akpro del Verona. Continua intanto il braccio di ferro a distanza fra la Roma e la federazione calcistica della Costa d'Avorio per la data di partenza del difensore Evan Ndicka: il motivo del contendere è nella possibilità per i giallorossi di averlo a disposizione anche contro il Como (leggi qui i dettagli della vicenda).
I convocati della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).
Difensori: Evan Ddicka (Roma), Odilon Kossounou (Atalanta), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Boly Willy (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Armel Zohouri (FC Iberia 1999).
Centrocampisti: Franck Kessié (Al-Ahli), Seko Fofana (Rennes), Jean-Filippe Gbamin (Metz), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michel Seri (Maribor).
Attaccanti: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Lipsia), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Wilfried Zaha (Charlotte FC).
Riserve: Guessand Evann (Aston Villa) e Guiagon Parfait (Royal Charleeroi)
