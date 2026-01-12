Costa d'Avorio eliminata dalla Coppa d'Africa, Kossounou: "Da difensore pesa ancora di più"

La Costa d'Avorio di Odilon Kossounou è fuori dalla Coppa d'Africa. Dell'eliminazione della sua Nazionale, arrivata ai quarti di finale contro l'Egitto, ha parlato così lo stesso difensore dell'Atalanta attraverso la sua pagina Instagram: "La sconfitta è sempre difficile... Ma quando sei un difensore, a volte pesa ancora di più. Ti senti responsabile, ripensi a ogni azione, a ogni pallone.

Abbiamo giocato con il cuore, con orgoglio, lottando per ogni metro. A volte, nonostante tutti gli sforzi, non basta. Ma questo tipo di esperienza ti tempra, ti rende più forte, più lucido. Sono orgoglioso di aver indossato questi colori, di aver lottato per questa maglia e per il mio Paese. Non è la fine che speravamo, ma è solo una tappa. E torneremo ancora più forti. Grazie per tutto il vostro sostegno. Continuiamo ad andare avanti. Insieme".

Per Kossounou si prospetta adesso il ritorno a Bergamo, agli ordini di mister Palladino.