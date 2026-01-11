Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Egitto matador della Costa d'Avorio, Kessié: "Il futuro sarà migliore, la nuova generazione..."

Egitto matador della Costa d'Avorio, Kessié: "Il futuro sarà migliore, la nuova generazione..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

I campioni in carica cadono, al cospetto dell'Egitto. A distanza di 24 ore dall'eliminazione dalla Coppa d'Africa 2025, la Costa d'Avorio non si è ancora ripresa per il 3-2 impartito dai Faraoni ieri nel match che aveva in palio la semifinale: Marmoush e Salah i mattatori che hanno spento le speranze degli Elefanti di dare seguito al sogno-doppietta, con la conquista del secondo trofeo di fila.

È durata 70 minuti la partita piuttosto sbiadita di Franck Kessié, che ha maturato pensieri ed emozioni contrastanti dopo l'addio dalla CAN, ha rotto il silenzio e ha trasmesso un messaggio sul profilo di Instagram diretto alla sua gente, ai tifosi della nazionale ivoriana: "Non è lo scenario che speravamo, né il risultato per il quale abbiamo lavorato così tanto", ha esordito l'ex centrocampista di Atalanta e Milan, oggi all'Al Ahli.

"Ma anche questo fa parte del calcio… fatto di alti, bassi, sogni e dolori. Desidero ringraziare sinceramente tutto il popolo ivoriano per il sostegno costante durante tutta questa competizione. Siete stati la nostra forza, la nostra energia. Orgoglioso di aver portato la fascia (da capitano, ndr) di questa squadra, insieme a dei fratelli che non hanno mai smesso di lottare, fino all’ultimo minuto", sottolinea ampiamente Kessie. "A volte, le sconfitte forgiano le vittorie più grandi. Felice di vedere questa nuova generazione d’oro emergere con talento e umiltà. Il futuro sarà solo migliore. Si impara, si cresce e torneremo più forti".

Articoli correlati
Juventus su Kessié, di nuovo. In estate si erano informate anche Fiorentina e Como... Juventus su Kessié, di nuovo. In estate si erano informate anche Fiorentina e Como
Juventus, per il centrocampo torna prepotentemente di moda il nome di Franck Kessié... Juventus, per il centrocampo torna prepotentemente di moda il nome di Franck Kessié
Tre gol al Verona, La Stampa in prima pagina: "Super Toro. Per la Juve la carta Kessié"... Tre gol al Verona, La Stampa in prima pagina: "Super Toro. Per la Juve la carta Kessié"
Altre notizie Calcio estero
Endrick-gol al debutto vale gli ottavi per Fonseca: Lione corsaro a Lille e avanti... Endrick-gol al debutto vale gli ottavi per Fonseca: Lione corsaro a Lille e avanti in Coppa
FA Cup, Welbeck purga da ex lo United: "Venire a Old Trafford e passare è una cosa... FA Cup, Welbeck purga da ex lo United: "Venire a Old Trafford e passare è una cosa enorme"
Egitto matador della Costa d'Avorio, Kessié: "Il futuro sarà migliore, la nuova generazione..."... Egitto matador della Costa d'Avorio, Kessié: "Il futuro sarà migliore, la nuova generazione..."
Raphinha oscura Yamal, la spunta ancora il Barcellona: la Supercoppa è sua, 3-2 al... Raphinha oscura Yamal, la spunta ancora il Barcellona: la Supercoppa è sua, 3-2 al Real
Il Porto benedice Farioli: numeri da fantascienza e 10 giocatori all'esordio assoluto... Il Porto benedice Farioli: numeri da fantascienza e 10 giocatori all'esordio assoluto
Farioli fa faville alla prima stagione, il Porto lo premia: rinnovato il contratto... UfficialeFarioli fa faville alla prima stagione, il Porto lo premia: rinnovato il contratto fino al 2028
Al Ittihad, Fabinho in scadenza: "Mi piacerebbe tornare in Europa, provare cose nuove"... Al Ittihad, Fabinho in scadenza: "Mi piacerebbe tornare in Europa, provare cose nuove"
Che locura a Gedda: Vinicius e Gonzalo, Barcellona rimontato dal Real. È 2-2 al 45'... Che locura a Gedda: Vinicius e Gonzalo, Barcellona rimontato dal Real. È 2-2 al 45'
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.1 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.3 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
Immagine top news n.4 Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
Immagine top news n.6 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona. Esordio Taylor e Ratkov
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Immagine news Serie A n.6 Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.4 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)