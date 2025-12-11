Il Bologna la rimonta con Bernardeschi: Celta Vigo sorpassato, è 2-1 al 75'
TUTTO mercato WEB
Errore in impostazione da parte del Celta Vigo e ripartenza fenomenale da parte del Bologna, che recupera palla con Cambiaghi, il quale è bravissimo a servire Federico Bernardeschi che, da solo davanti a Radu, lo beffa con un tiro di punta. Adesso il risultato è sull'1-2 al 75'.
Clicca qui per seguire il live di TMW di Celta Vigo-Bologna.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"