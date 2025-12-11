Il Bologna la pareggia dal dischetto con Bernardeschi: Celta Vigo raggiunto sull'1-1 al 66'
Poco dopo il 60' episodio chiave a Vigo: su un lancio profondo, Pobega prende posizione su Javi Rodriguez e viene atterrato all'interno dell'area dal difensore dei padroni di casa. L'arbitro concede il calcio di rigore, ma l'assistente alza la bandierina per una posizione di fuorigioco. Il VAR ravvisa però come il centrocampista fosse partito in posizione regolare e di conseguenza torna sui suoi passi: dal dischetto Federico Bernardeschi apre il piatto e batte Radu, siglando l'1-1 al 66'.
Clicca qui per seguire il live di TMW di Celta Vigo-Bologna.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
