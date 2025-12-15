La Fiorentina cerca un dirigente, intesa di massima tra Milan e Fullkrug: le top news delle 22

Non solo l'allenatore, nelle idee della Fiorentina c'è anche quella di operare un restyling dirigenziale. Prosegue la ricerca della società per una figura che sia riconoscibile e riconosciuta, un dirigente che possa portare un po' più di serenità in un momento tanto complicato e far tornare a girare il meccanismo, ormai inceppato di fatto dall'inizio della stagione.

Niclas Füllkrug balza in pole position per l’attacco del Milan, anche se una decisione non è ancora stata presa. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero trovato un accordo i massima con l’attaccante tedesco, in uscita dal West Ham, ma Igli Tare al momento non intenderebbe chiudere nel vero senso del termine. L’intesa porterebbe a un trasferimento in prestito - secco o con diritto di riscatto è ancora tema aperto a discussioni - nel prossimo mercato di gennaio, con il Milan che coprirebbe gli 1,5 milioni di euro previsti dal contratto tra il tedesco e i londinesi nella seconda metà di stagione, in scadenza solo nel 2028. Al momento, come detto, si tratta di un’intesa di massima che non dovrebbe portare alla chiusura in tempi rapidissimi. Tare vuole infatti scandagliare il mercato alla ricerca di nomi convincenti per Massimiliano Allegri, che aspetta un centravanti.

Il Parma contro la Lazio ha dovuto rinunciare a gara in corso a Enrico Delprato per infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra, anche se non è chiaro quale sia l'entità dell'infortunio. Verrà valutato giorno dopo giorno e proverà a rientrare per il match contro la Fiorentina, in programma il 27 dicembre.

I primi 45 minuti tra Roma e Como si chiudono sullo 0-0: spinta importante dei giallorossi che però non hanno approfittato degli svarioni difensivi dei lariani e nemmeno della perdita di Diao (uscito per infortunio).

“È un allenatore forte, un fanatico di calcio”. Davide Calabria, che oggi gioca in Grecia al Panathinaikos, parla così di Vincenzo Italiano, suo allenatore al Bologna. Intervistato da Rivista Undici, l’ex capitano del Milan ha raccontato così il rapporto con il tecnico rossoblù: “Ne parla ventiquattr’ore su ventiquattro con chiunque. Questa sua ossessione è anche il suo pregio, ha una grande preparazione e ha sempre fatto bene. Si sposa perfettamente con Bologna. Contro il Milan ero sicuro di scendere in campo, la prima volta mi chiamò in camera dicendomi che mi avrebbe fatto un favore a non schierarmi subito, che avrei provato troppe emozioni. E non mi ha fatto mai giocare nessuna partita da titolare contro il Milan per questo, sono entrato a partita in corso, ma è diverso”. Una decisione che Calabria dice di aver compreso, “anche se non l’ho condivisa”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha parlato così di Lorenzo Lucca: "Gli va dato il giusto tempo perché possa giocare e crescere, deve avere il giusto tempo per inserirsi e sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro. Atta? Il giocatore deve rientrare e tornare ai suoi livelli, rimarrà ad Udine fino al termine della stagione, difficilmente da parte nostra ci sono trattative e gennaio”.