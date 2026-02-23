La Fiorentina non riesce a non subire gol. Il doppio zero che mette in ansia il Pisa

Una stagione davvero travagliata quella per la Fiorentina. Ma questo è il momento migliore per i viola che nelle ultime otto gare ne hanno vinte tre, pareggiate tre e perse due: quindi 12 punti in otto partite. Il Pisa ha vinto una sola partita in questo campionato e lo ha fatto all’undicesima giornata, ovvero il 7 novembre 2025. Dopo quel successo sono arrivati sei pareggi e otto sconfitte.

Il Pisa è l’unica squadra in Serie A a non aver ancora vinto un match in trasferta. Non solo, non ha mai vinto sul campo della Fiorentina almeno in gare di campionato. In sei dei nove confronti che si sono giocati nel capoluogo toscano hanno avuto la meglio i viola, mentre in tre casi c’è stata la divisione della posta.

In molti si aspettavano che questa potesse essere la stagione della consacrazione per Moise Kean. In realtà, per tanti motivi non si è certamente riproposto allo stesso modo, rispetto all’anno scorso. Però è andato a segno nelle ultime due partite. Che stia trovando proprio ora quella continuità che gli era richiesta?

Solo tre volte dall’inizio della stagione e in una partita delle ultime 20, la Fiorentina ha chiuso con la propria porta imbattuta: i viola sono ultimi in questo senso. Tra l’altro, una di queste tre volte è proprio all’andata contro il Pisa.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

6 vittorie Fiorentina

3 pareggi

0 vittorie Pisa

19 gol fatti Fiorentina

4 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1938/1939 Serie B Fiorentina vs Pisa 2-0, 9° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

1993/1994 Serie B Fiorentina vs Pisa 4-1, 7° giornata