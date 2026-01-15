La Fiorentina piomba su Thorstvedt, ma il Sassuolo fa muro. A gennaio non vuole venderlo

Kristian Thorstvedt è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Sassuolo però non sembra voler aprire alla cessione del classe '99 e per questo il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti nelle ultime ore. I neroverdi non vogliono privarsi di lui a metà stagione, visto che è un giocatore chiave per il progetto di Fabio Grosso.

Il 26enne in carriera vanta 109 presenze e 17 gol con il Sassuolo, 87 gettoni e 17 reti con il Genk e 57 apparizioni e 22 centri con il Viking. Inoltre è sceso in campo 33 volte con la Norvegia, segnando 4 gol, 7 con l'Under 21, siglando 4 reti, 4 con l'Under 20 e una con l'Under 19. Nel suo palmares annovera una Serie B, una Coppa del Belgio e una Coppa di Norvegia. Il suo contratto con gli emiliani scadrà il 30 giugno 2027, dunque tra una stagione e mezzo.