Sassuolo show, 2-0 sull'Atalanta dopo quasi un'ora di inferiorità numerica. Perla di Thorstvedt
È un grande Sassuolo, quello che a metà secondo tempo ha trovato il gol del 2-0 contro l'Atalanta, grazie a un meraviglioso tiro da fuori di Kristian Thorstvedt. Bella ripartenza dei neroverdi, in dieci uomini ormai dal 16' (espulso Pinamonti) che colgono impreparata la retroguardia della Dea in transizione. La manovra viene conclusa dal mancino piazzato del norvegese, che esulta per la terza rete del suo campionato. Al 68' l'Atalanta, nonostante l'uomo in più, è sotto di due reti.
