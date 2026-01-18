"La Fiorentina resterà alla famiglia Commisso". Il braccio destro Appio prova a fare chiarezza

La morte di Rocco Commisso lascia Firenze e la Fiorentina in un grande punto interrogativo, ma le parole di chi lo conosce da vicino chiariscono almeno una parte del futuro. Joe Appio, uomo di fiducia e “ombra” del presidente, all'indomani dalla sua scomparsa rassicura a La Repubblica: "La Fiorentina resterà alla famiglia". Un messaggio chiaro: il club non è in vendita e continuerà a essere guidato da chi Commisso ha voluto vicino.

Appio conferma quanto già circolava tra le voci fiorentine: Catherine, moglie di Rocco Commisso, potrebbe prendere in mano la direzione operativa del club, affiancata dal figlio Joseph così da preservare l’eredità sportiva e patrimoniale del marito. La presenza della famiglia garantirà continuità, dalla gestione ordinaria alla supervisione dei progetti più rilevanti come il Viola Park e lo stadio Franchi, quest’ultimo incluso nel progetto di project financing del nuovo impianto (QUI la news).

Il ruolo di Catherine e Joseph sarà centrale anche nella fase sportiva: Ferrari, direttore generale, e Fabio Paratici, prossimo direttore dell’area tecnica, opereranno sotto la supervisione della famiglia, garantendo stabilità. Appio, con poche ma precise parole, ha sintetizzato la volontà di Commisso e la direzione futura della Fiorentina: proteggere il club, consolidare il patrimonio costruito e mantenere la proprietà nelle mani della famiglia. Un segnale di continuità e fiducia per Firenze, in un momento di dolore e incertezza.