La Fiorentina ritorna sempre dove è stata bene. Facendo molto peggio della prima volta

Il colpevole torna quasi sempre sul luogo del delitto. E la Fiorentina, molto spesso, accetta di buon grado l'esperimento. Probabilmente era inaspettata una crisi del genere, dopo i milioni spesi in estate per diversi calciatori - Sohm, Piccoli, il riscatto di Gudmundsson, Nicolussi Caviglia e compagnia - e la permanenza dei big con parecchio mercato come Gosens, De Gea e Kean. Un mix esplosivo che sta facendo cilecca, esplodendo in mano a chi l'ha costruita. Commisso non parla da tempo, la questione stadio risuona oltre i confini della città e il tre a zero dell'Inter può preoccupare ulteriormente. Difficile pensarla come candidata per la retrocessione, visto il ciapanò in coda.

Certo è che il sesto posto valido per una qualificazione europea dista già undici punti. La Champions è a quattordici. Realisticamente sarà una stagione incolore, a meno di una vittoria in Conference che potrebbe cambiare il corso della storia dopo le due finali consecutive perse fra West Ham e Olympiacos. Si vedrà.

Quello che però è evidente è che la Fiorentina, quando viene presa in contrattempo, si muove sempre sulle stesse pedine. Era già successo con Vincenzo Montella, poi con Cesare Prandelli. I viola ritornano dove sono stati bene, anche se con Pioli la situazione non era troppo positiva nemmeno la prima volta, con il salvacondotto dopo la tragica scomparsa di Astori e la fila di risultati positivi che avevano portato alla qualificazione alle coppe. Pioli è tornato ma la situazione sta precipitando. Un po' come con Montella e Prandelli.