La Juve cerca l'accordo con McKennie, giorno di visite in casa Genoa: le top news delle 13

E' di ieri la notizia della fumata bianca per il passaggio di Giovane al Napoli. Il club azzurro ha raggiunto un accordo per ingaggiare il brasiliano dall'Hellas Verona mettendo sul piatto un'offerta a titolo definitivo da 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Sarà dunque Giovane a sostituire Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest per 2 milioni più 35 di bonus, e Noa Lang, ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni di euro più 27 di bonus. La Lazio ci ha provato fino alla fine, offrendo al Verona 14 milioni e il ritorno in gialloblù dell'ex Reda Belahyane Una proposta non ritenuta soddisfacente per gli uomini di mercato scaligeri, che hanno preferito soltanto soldi senza nessuna contropartita.

Giornata di visite mediche in casa Genoa. Sono iniziate da pochi minuti quelle, propedeutiche alla firma dei rispettivi contratti, di Nils Zatterstrom e Tommaso Baldanzi. I due sono arrivati questa mattina alla “Casa della Salute” di Genova: il fantasista classe 2003, arrivato ieri da Roma con scalo a Milano, passerà al Genoa dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In caso di riscatto firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030. Il difensore centrale svedese, classe 2005, si trasferisce in Liguria dallo Sheffield United in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nel corso del mese di febbraio ci sarà un incontro fra gli agenti di Weston McKennie e la Juventus. Perché il centrocampista è in scadenza al 30 giugno del 2026 e diversi club lo hanno messo nel mirino. Spalletti vorrebbe rinnovargli il contratto, ma ora le richieste sono alte: 4,5 milioni per 4 anni, con la possibilità di uno sconto. La differenza rispetto a quanto guadagna ora - 2,5 - è sensibile, tanto che nelle ultime settimane sia Roma che Milan hanno chiesto informazioni circa la sua situazione.