La Juve fa sul serio per Senesi: sfida al Barcellona per l'argentino a parametro zero

La Juventus fa sul serio per Marcos Senesi del Bournemouth. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale la dirigenza bianconera è convinta che il difensore argentino possa essere il rinforzo perfetto per l'estate, quando magari verrà valutata qualche offerta per gli attuali centrali presenti in rosa. In primis Federico Gatti, già cercato dal Milan, ma anche Teun Koopmeiners e Lloyd Kelly, la cui crescita è stata esponenziale e che ha attirato di conseguenza grande interesse in Inghilterra.

Il principale concorrente della Juve per Senesi resta il Barcellona, ma la Vecchia Signora vuole giocare d'anticipo e d'astuzia, garantendogli un minutaggio importante e chiudendo la trattativa con l'entourage del classe 1997 in tempi brevi.

Senesi è in scadenza di contratto a giugno e in questa stagione ha fin qui totalizzato 22 presenze con 4 assist e 1.835 minuti giocati tra Premier League e coppe.