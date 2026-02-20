Senesi in scadenza, ma il Bournemouth non molla: Iraola: "Non ha ancora deciso"

Il futuro di Marcos Senesi resta uno dei temi caldi in casa Bournemouth. Con il contratto in scadenza al termine della stagione 2025/26, il difensore argentino è entrato in una fase delicata del suo percorso, che inevitabilmente alimenta riflessioni e voci di mercato.

Da gennaio, infatti, Senesi è libero di discutere eventuali accordi precontrattuali con club stranieri e tra le società che stanno monitorando la situazione c’è anche la Juventus, interessata a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Un contesto che spinge il Bournemouth a muoversi con cautela, senza forzare i tempi.

Interpellato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore Andoni Iraola ha mantenuto una posizione equilibrata: “Penso che la situazione sia ancora aperta”. Il tecnico dei Cherries ha poi aggiunto: “Non è facile, perché abbiamo esempi di stagioni passate in cui alcuni giocatori hanno deciso di rinnovare e altri no. Ma non credo che Marcos abbia già preso una decisione”.