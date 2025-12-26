La Juve ricorda Maria Sole Agnelli: "Testimone instancabile di un secolo di storia bianconera"
È morta oggi, all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, e la Juventus, con un post sui propri profili social, ha espresso il suo cordoglio: "La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, sorella di Gianni e Umberto, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera".
— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2025
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
