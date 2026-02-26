Tudor: "Se ho parlato con Conte per il Tottenham? Non avevo tempo e anche lui lavora"

Nel corso della conferenza stampa a tre giorni dal derby contro il Tottenham, Igor Tudor ha parlato delle condizioni di Destiny Udogie e Dejan Kulusevski e non solo:

Sulle condizioni dei due giocatori

È una routine settimanale. Quando arrivano, arrivano. Dobbiamo essere concentrati. Anche durante il percorso, dobbiamo vedere come torneranno in squadra. Inoltre, la cosa più importante è che, col tempo, si riprendano per essere in buone condizioni, così quando torneranno saranno in forma. Altrimenti, è un problema. Ma stiamo lavorando. Questa è una parte importante del nostro lavoro.

Su Kulusevski, che conosce dai tempi della Juventus

Sì. Lo conosco da lì. Giocatore fantastico, ragazzo fantastico. Momento difficile. Ha avuto grossi problemi, come sai, qui. Ma è positivo. E anche i medici sono positivi. Quindi vedremo, la prossima settimana, come andrà.

Se ha parlato con Conte prima di accettare il Tottenham

No, no, no. Non avevo tempo e anche lui lavora, quindi non abbiamo parlato.