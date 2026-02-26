Tudor, il Tottenham e lo spettro retrocessione: "Compito più difficile di quanto mi aspettassi"

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa, ben tre giorni prima del derby londinese fra Fulham e Tottenham. Gli Spurs si trovano in una situazione delicata di classifica, appena 4 punti sopra la zona retrocessione. È un tema di cui il tecnico croato ha discusso con i suoi giocatori? Ecco la sua risposta.

"No, non l'ho mai fatto. Ma non perché sia ​​qualcosa di spaventoso o qualcosa del genere, è come se non sapessi come spiegarlo, è una parola pericolosa o con cui non possiamo parlare, sai.

"Si tratta del fatto che dobbiamo concentrarci su noi stessi, davvero. È quello che ho detto qui. E anche io, come parlo con i miei giocatori, dobbiamo concentrarci su noi stessi, sai, sull'allenamento. Questa è l'unica cosa che possiamo cambiare.

"Quindi non c'è nulla a cui pensare, né al futuro né ai punti. I punti arrivano come conseguenza dell'allenamento e delle partite. Quindi questo è l'obiettivo".

Circa le difficoltà trovate al suo arrivo, Tudor ammette di trovarsi in una situazione più complicata di quanto si aspettasse: "Probabilmente sì. Dobbiamo rimanere concentrati su tutto ciò che dobbiamo fare: condizione fisica, condizione mentale, prestazione e attesa del ritorno degli infortunati. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, su ciò che possiamo fare, pensando meno agli altri e dovrebbe andare bene".