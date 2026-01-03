Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti

La Juventus ha cambiato tanto per non cambiare nulla. L'undici titolare, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic che fa cambiare le carte in tavola, è esattamente quello che poteva essere nella scorsa stagione. Zero acquisti che possono essere considerati di partenza, al netto dei tanti milioni spesi (comunque meno di quelli degli anni precedenti).

Il peggiore, però, sembra Joao Mario. Il portoghese è stato acquistato per dodici milioni di euro - nello scambio con Alberto Costa, che ha portato a una plusvalenza di qualche milione per il giovane - ma non è riuscito a ritagliarsi un grande spazio in questo primo scorcio di Juve. Da quando è arrivato Luciano Spalletti è stato costantemente in panchina, con McKennie preferito in quella zona di campo, al netto della retrocessione di Kalulu sulla linea dei difensori. Joao Mario, insomma, può anche salutare già a gennaio, magari a titolo definitivo.

Ci sono alcuni club che hanno mostrato interesse, come il Crystal Palace, ma anche club portoghesi e spagnoli che hanno chiesto informazioni. La valutazione è di circa 11 milioni di euro - il minimo per non mettere a segno una minusvalenza - visto che gli rimangono altre quattro stagioni e mezzo di contratto.Oggi Joao Mario compie 26 anni.