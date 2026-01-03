Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti

Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato SpallettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

La Juventus ha cambiato tanto per non cambiare nulla. L'undici titolare, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic che fa cambiare le carte in tavola, è esattamente quello che poteva essere nella scorsa stagione. Zero acquisti che possono essere considerati di partenza, al netto dei tanti milioni spesi (comunque meno di quelli degli anni precedenti).

Il peggiore, però, sembra Joao Mario. Il portoghese è stato acquistato per dodici milioni di euro - nello scambio con Alberto Costa, che ha portato a una plusvalenza di qualche milione per il giovane - ma non è riuscito a ritagliarsi un grande spazio in questo primo scorcio di Juve. Da quando è arrivato Luciano Spalletti è stato costantemente in panchina, con McKennie preferito in quella zona di campo, al netto della retrocessione di Kalulu sulla linea dei difensori. Joao Mario, insomma, può anche salutare già a gennaio, magari a titolo definitivo.

Ci sono alcuni club che hanno mostrato interesse, come il Crystal Palace, ma anche club portoghesi e spagnoli che hanno chiesto informazioni. La valutazione è di circa 11 milioni di euro - il minimo per non mettere a segno una minusvalenza - visto che gli rimangono altre quattro stagioni e mezzo di contratto.Oggi Joao Mario compie 26 anni.

Articoli correlati
Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euro Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euro
Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino... Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino
Juventus, a caccia di un regista: piace Hjulmand dello Sporting, Joao Mario ai saluti... Juventus, a caccia di un regista: piace Hjulmand dello Sporting, Joao Mario ai saluti
Altre notizie Nato Oggi...
Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti... Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti
Davide Santon, il predestinato di José Mourinho. Bloccato per i tanti infortuni Davide Santon, il predestinato di José Mourinho. Bloccato per i tanti infortuni
Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero... Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero
Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e... Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte... Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte
Nicolò Cambiaghi, tutta la trafila con l'Atalanta senza aver mai esordito. Ora top... Nicolò Cambiaghi, tutta la trafila con l'Atalanta senza aver mai esordito. Ora top al Bologna
Roberto Bettega, uno dei grandi attaccanti della Juventus. Sette Scudetti vinti Roberto Bettega, uno dei grandi attaccanti della Juventus. Sette Scudetti vinti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
2 Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
5 Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.1 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Immagine top news n.2 Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Immagine top news n.3 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine top news n.4 Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug
Immagine top news n.5 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine top news n.6 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine top news n.7 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le partite di oggi: il programma di sabato 3 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
Immagine news Serie A n.3 Napoli, estasi Vergara: "Che sogno l'esordio: ho voluto tutta la famiglia al Maradona"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto
Immagine news Serie A n.5 Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"
Immagine news Serie A n.6 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, gli occhi dello Schalke 04 su Hadzikadunic. Ma l'assalto non sarebbe immediato
Immagine news Serie B n.2 Spezia, nel futuro di Onofri c'è di nuovo la Romagna: andrà in prestito al Forlì
Immagine news Serie B n.3 Venezia, si stringe col Napoli per Ambrosino: lunedì possibile incontro decisivo
Immagine news Serie B n.4 Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio
Immagine news Serie B n.5 Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, occhi su Gunduz della Triestina. Il ds Faggiano prepara l'affondo
Immagine news Serie C n.2 Trapani, ecco il nuovo attaccante: tesserato il rumeno Stanciuc. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto
Immagine news Serie C n.4 Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…