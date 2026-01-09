Bologna, Sulemana chiede di partire: vuole giocare. I nomi per la mediana
Novità sul fronte uscite in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti Ibrahim Sulemana avrebbe chiesto al club di poter partire nel corso di questo mercato invernale, aperto da pochi giorni.
Il motivo? Il poco spazio che sta godendo dopo il suo arrivo dall'Atalanta. In particolare il giocatore avrebbe come obiettivo quello di potersi giocare le sue carte per strappare una convocazione dal commissario tecnico del Ghana, in vista della Coppa del Mondo che si giocherà la prossima estate, fra Canada, Stati Uniti e Messico.
Fino ad ora in rossoblu ha collezionato appena 36 minuti in campionato (spalmati in due gare giocate da subentrato), più 70 minuti in Coppa Italia. Sulemana è arrivato dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo il quotidiano il desiderio di giocare verrà probabilmente assecondato da parte del Bologna. Quindi il centrocampo si potrebbe muovere non tanto per la partenza di Fabbian, per ora bloccata, quanto per quella del classe 2003.
Come nomi in entrata per il centrocampo vengono fatti quelli di Jacopo Fazzini (Fiorentina), Valentino Acuna (classe 2006, del Newell’s Old Boys) e Jens Hjertø- Dahl, (classe 2005, in forza al Tromso).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30