La Juventus gioca a poker: segna anche McKennie, Cremonese travolta
Quarto gol della Juventus al 48', firmata Weston McKennie. Splendido il filtrante di Miretti per lo statunitense che dribbla Audero in uscita e appoggia in rete.
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
