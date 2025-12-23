Lecce, seduta in vista del Como: terapie per Berisha, in due lavorano a parte
Lecce in campo in vista della prossima sfida di Serie A, gara che verrà giocata contro il Como nel pomeriggio di sabato 27 dicembre. Questo il report della società salentina:
"Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa.
Früchtl e Jean hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. La preparazione in vista della gara di sabato con il Como proseguirà domani pomeriggio a Martignano".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
