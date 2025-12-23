Bonny si ferma, il report medico dell'Inter: leggera distorsione del ginocchio sinistro

Problema fisico per Ange Yoan Bonny, che nel corso dell'allenamento di ieri dell'Inter ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un infortunio.

Arriva il report medico ufficiale dell'Inter a proposito delle condizioni del centravanti: "A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima". Stando alle indicazioni contenute, il periodo di stop al quale dovrà sottoporsi Bonny è stimabile attorno alle due settimane.

In questi suoi primi mesi di Inter, Bonny ha totalizzato 20 presenze e 5 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana 2025.