Zaccagni: "La Lazio ti entra dentro. Nazionale? Ne sono certo, andremo al Mondiale"

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla prima parte di stagione della squadra di Sarri e toccando anche il tema Nazionale: "Una stagione particolare, partita con più di qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti anche grazie al mister che ha trasmesso a tutti la sua mentalità e ora si sta vedendo il lavoro di mesi. Non è semplice trovare l'alchimia giusta per affrontare le difficoltà come per esempio la partita di Parma dove eravamo rimasti in 9".

Un pensiero sul tecnico Sarri?

"Il mister è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando fai il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e a noi piace vederlo così. Cerchiamo di fare il massimo, in campo riportiamo quello che proviamo in settimana".

Guardando anche i grandi ex del passato, sembra sempre più che la Lazio entri dentro i giocatori...

"Radu oramai ha scavalcato ed è uno dei tifosi. Milinkovic l'altro giorno è venuto a vedere la partita ed è stato emozionante. Anche l'ovazione per Immobile sotto la curva. La Lazio è così, la Lazio è questa. I tifosi danno tanto, percepisci storia, amore e calore".

Anche suo figlio è diventato un tifoso...

"Non ho forzato più di tanto questa cosa. Appena torno a casa dall'allenamento, vuole il pigiama con la divisa della Lazio. Vorrebbe andarci anche a scuola, è bello veder crescere il proprio figlio coi valori giusti".

La paternità le ha dato qualcosa in più?

"Anche involontariamente ti fa fare quello step di maturità".

Cosa chiede al 2026?

"Calcisticamente parlando vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio, ce lo meritiamo perché dopo un inizio complicato stiamo diventando qualcosa di bello. Raggiungere obiettivi con questa atmosfera è gratificante".

La Nazionale andrà al Mondiale?

"La Nazionale andrà al Mondiale perché ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non ci siamo andati direttamente ma sono sicuro che le due partite del play off andranno bene".

Cosa l'ha stupita di Gattuso?

"Ci ha dimostrato che prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo secondo me al gruppo ha dato tanto. In campo fa tanto lavoro, è un allenatore forte e anche per questo sono sicuro che andremo al Mondiale".